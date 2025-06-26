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Московское «Динамо» закрывает сделку по нападающему «Крыльев» Ивану Сергееву

Игрок самарских «Крыльев Советов» практически перешел в «Динамо».

Игрок самарских «Крыльев Советов» практически перешел в «Динамо». Об этом сообщает Чемпионат.

Переговоры по сделке практически завершены. По данным портала, «Крылья» получат за нападающего 300−350 миллионов рублей.

Источники предполагают, что сделка будет заключена уже сегодня, 26 июня.

Сергеев в этом сезоне РПЛ забил 9 голов.

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