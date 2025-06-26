Вице-премьер Петкевич сказала, что пронизывает всю политику Беларуси

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич сказала, что пронизывает всю политику Беларуси, пишет БелТА.
Так, вице-премьер обратила внимание на то, что Беларусь исторически идет в авангарде интеграционных процессов. В связи с этим Петкевич сказала о характере белорусской политики.
— Позиция Беларуси приверженности интеграционной тематике пронизывает всю политику нашей страны, — отметила она.
Еще Петкевич сказала, что развитие интеграционных процессов в мире в последние десятилетия поспособствовало формированию значительного пласта эффективных региональных решений. Эти решения, в свою очередь, помогли повысить устойчивость и конкурентоспособность экономик, преодолеть как внутренние, так и внешние вызовы.
Вице-премьер подчеркнула также первоочередную ориентированность интеграционных повесток на повышение благосостояния граждан и создание максимально комфортных условий ведения бизнеса. И отметила обладание каждой региональной структурой собственным уникальным интеграционным опытом в достижении названных целей.
Тем временем Евразийский форум с участием Путина и других лидеров государств начинается в Минске. Форум насчитывает около 290 спикеров и участников дискуссий.