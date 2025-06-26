Вице-премьер Петкевич сказала, что пронизывает всю политику Беларуси

Еще Петкевич сказала, что развитие интеграционных процессов в мире в последние десятилетия поспособствовало формированию значительного пласта эффективных региональных решений. Эти решения, в свою очередь, помогли повысить устойчивость и конкурентоспособность экономик, преодолеть как внутренние, так и внешние вызовы.