Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, войдет ли в отработку распределения служба в армии

В Минтруда Беларуси сказали, что служба в армии зачтется в обязательную отработку.

Источник: Комсомольская правда

В Минтруда и соцзащиты Беларуси отметили, что в отработку по распределению после окончания учебы в вузе, колледже, учреждении профтехобразования зачтется период военной службы по призыву или по контракту, служба в резерве и альтернативная служба.

В Беларуси после вуза бюджетникам (за исключением выпускников Военной академии, вузов МЧС, МВД) надо отрабатывать два года. Целевикам — пять лет. После получения профессионально-технического образования нужно отработать один год, среднего специального — два.

В Беларуси время срочной военной службы составляет 1 год для мужчин с высшим образованием и 1,5 года для всех остальных. Таким образом, срочная служба покроет либо весь период отработки, либо его большую часть (исключение — целевики).

Что касается службы по контракту, то в первый раз он обычно заключается на два года с возможным продлением. А вот альтернативная служба (подробнее о ней здесь) — это два года для мужчин с высшим образованием и три года для остальных.

Кстати, Минтруда Беларуси сказало, входит ли в отработку после вуза декретный отпуск.