Минтруда сказало, войдет ли в отработку распределения служба в армии

В Минтруда и соцзащиты Беларуси отметили, что в отработку по распределению после окончания учебы в вузе, колледже, учреждении профтехобразования зачтется период военной службы по призыву или по контракту, служба в резерве и альтернативная служба.
В Беларуси время срочной военной службы составляет 1 год для мужчин с высшим образованием и 1,5 года для всех остальных. Таким образом, срочная служба покроет либо весь период отработки, либо его большую часть (исключение — целевики).
Что касается службы по контракту, то в первый раз он обычно заключается на два года с возможным продлением. А вот альтернативная служба (подробнее о ней здесь) — это два года для мужчин с высшим образованием и три года для остальных.
Кстати, Минтруда Беларуси сказало, входит ли в отработку после вуза декретный отпуск.