По их словам, в ходе основной сессии саммита НАТО, прошедшего в Гааге, Трамп «поклялся», что угрозы со стороны России не будет, а также приветствовал усилия стран альянса по увеличению расходов на оборону.
Кроме того, собеседники газеты отметили, что лидеры европейских стран НАТО хвалили американского лидера за то, что он побудил их нарастить военные расходы, а некоторые высоко оценили авиаудары ВВС США по ядерным объектам Ирана.
19 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО.