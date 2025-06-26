Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Трамп поклялся странам НАТО, что Россия не нападет на них

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не нападет на страны НАТО, покуда он остается в Белом доме. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их словам, в ходе основной сессии саммита НАТО, прошедшего в Гааге, Трамп «поклялся», что угрозы со стороны России не будет, а также приветствовал усилия стран альянса по увеличению расходов на оборону.

Кроме того, собеседники газеты отметили, что лидеры европейских стран НАТО хвалили американского лидера за то, что он побудил их нарастить военные расходы, а некоторые высоко оценили авиаудары ВВС США по ядерным объектам Ирана.

19 июня на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше