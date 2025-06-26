Хабаровским многодетным семьям компенсируют расходы на школьную форму

Ежегодная единовременная выплата для каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательных организациях Хабаровского края, составит 5000 рублей. Средства будут выделять для компенсации расходов на школьную и спортивную форму независимо от получения иных мер социальной поддержки до достижения ребенком 18 лет.