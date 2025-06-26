Хабаровским многодетным семьям компенсируют расходы на школьную форму

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края внесли поправки в закон о мерах поддержки семей с детьми. Многодетным семьям предоставят компенсацию расходов на школьную и спортивную форму для детей, а также оплату услуг ЖКХ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ежегодная единовременная выплата для каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательных организациях Хабаровского края, составит 5000 рублей. Средства будут выделять для компенсации расходов на школьную и спортивную форму независимо от получения иных мер социальной поддержки до достижения ребенком 18 лет.
Компенсировать оплату ЖКУ теперь будут по новым правилам. Разработана прогрессивная шкала начисления: для семей, в которых воспитывают четверых детей, компенсация составит 35% от расходов за жилищно-коммунальные услуги; пятерых — 40%; шестерых — 45%; семерых детей и более — 50%.