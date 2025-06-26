Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Половина россиян считают конфликт Дональда Трампа и Илона Маска пиаром: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о недавнем конфликте между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 24—25 июня. В опросе приняли участие более 1700 респондентов из более чем 50 регионов России.

54% россиян внимательно следили за новостями о недавнем конфликте Дональда Трампа и Илона Маска. 43% что-то слышали, но без подробностей, и 3% впервые узнали о конфликте из опроса.

50% опрошенных воспринимают эту ссору как пиар-кампанию обоих участников. 19% как временный конфликт, который успешно разрешился, 15% как начало продолжительного конфликта, 6% как игру на публику со стороны Дональда Трампа, 5% как игру на публику со стороны Илона Маска, 5% затруднились ответить.

Причина конфликта

По мнению 27% респондентов, причиной конфликта стала критика Маском закона о сокращении расходов. 23% считают, что дело в отмене субсидий на электромобили, столько же видят причину в личных разногласиях, 10% — в политических разногласиях. 5% называют причиной конфликта невыполнение Маском целей по сокращению расходов, и 8% затруднились с ответом.

Поведение сторон конфликта

28% опрошенных оценивают поведение Илона Маска в конфликте с Дональдом Трампом как эмоциональное.

Остальные характеристики поведения распределились следующим образом:

  • Провокационное 16%
  • Смелое 12%
  • Расчетливое 10%
  • Необдуманное 8%
  • Уверенное 6%
  • Агрессивное 5%
  • Защитная реакция 3%
  • Аргументированное 3%
  • Неэтичное 3%
  • Затруднились ответить 5%

Поведение Дональда Трампа большинство (24%) опрошенных также оценили как эмоциональное.

Распределение остальных оценок поведения выглядит так:

  • Агрессивное 16%
  • Расчетливое 13%
  • Уверенное 13%
  • Провокационное 11%
  • Необдуманное 5%
  • Защитная реакция 5%
  • Неэтичное 4%
  • Аргументированное 3%
  • Смелое 2%
  • Затруднились ответить 4%

Влияние на общественное мнение и риски

43% респондентов считают, что Дональд Трамп имеет большее влияние на общественное мнение, чем Илон Маск. 37% полагают, что влияние примерно одинаковое, 14% думают, что Илон Маск имеет большее воздействие, и 6% затруднились ответить.

На вопрос о том, кто понес больший репутационный ущерб по итогу конфликта, 44% сделали выбор в пользу Илона Маска. 22% считают, что пострадала репутация обоих оппонентов, 20% полагают, что ни одна из сторон не понесла репутационных рисков, 14% думают, что больше ущерба было нанесено Дональду Трампу. Еще 1% респондентов не смогли четко ответить на вопрос.

Создание новой партии

45% опрошенных оценивают шансы Илона Маска на создание и представительство новой политической партии в США как возможные, если удастся найти союзников. 28% считают, что он не способен привлечь значительную аудиторию, 23% наоборот, уверены, что он способен, и 5% затруднились ответить.

Последствия конфликта

Большинство россиян (40%) считают, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском не приведет к серьезным последствиям. 23% полагает, что это приведет к потере Трампом поддержки части аудитории, 16% — к разрыву госконтрактов с компаниями Маска, 14% — к усилению внутреннего напряжения в Республиканской партии, 3% — к укреплению позиций Трампа, 1% — к укреплению позиций Маска, 3% затруднились с ответом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше