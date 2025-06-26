Половина россиян считают конфликт Дональда Трампа и Илона Маска пиаром: результаты опроса Новостей Mail

На вопрос о том, кто понес больший репутационный ущерб по итогу конфликта, 44% сделали выбор в пользу Илона Маска. 22% считают, что пострадала репутация обоих оппонентов, 20% полагают, что ни одна из сторон не понесла репутационных рисков, 14% думают, что больше ущерба было нанесено Дональду Трампу. Еще 1% респондентов не смогли четко ответить на вопрос.