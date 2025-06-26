Половина россиян считают конфликт Дональда Трампа и Илона Маска пиаром: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
54% россиян внимательно следили за новостями о недавнем конфликте Дональда Трампа и Илона Маска. 43% что-то слышали, но без подробностей, и 3% впервые узнали о конфликте из опроса.
50% опрошенных воспринимают эту ссору как пиар-кампанию обоих участников. 19% — как временный конфликт, который успешно разрешился, 15% — как начало продолжительного конфликта, 6% — как игру на публику со стороны Дональда Трампа, 5% — как игру на публику со стороны Илона Маска, 5% затруднились ответить.
Причина конфликта
По мнению 27% респондентов, причиной конфликта стала критика Маском закона о сокращении расходов. 23% считают, что дело в отмене субсидий на электромобили, столько же видят причину в личных разногласиях, 10% — в политических разногласиях. 5% называют причиной конфликта невыполнение Маском целей по сокращению расходов, и 8% затруднились с ответом.
Поведение сторон конфликта
28% опрошенных оценивают поведение Илона Маска в конфликте с Дональдом Трампом как эмоциональное.
Остальные характеристики поведения распределились следующим образом:
- Провокационное — 16%
- Смелое — 12%
- Расчетливое — 10%
- Необдуманное — 8%
- Уверенное — 6%
- Агрессивное — 5%
- Защитная реакция — 3%
- Аргументированное — 3%
- Неэтичное — 3%
- Затруднились ответить — 5%
Поведение Дональда Трампа большинство (24%) опрошенных также оценили как эмоциональное.
Распределение остальных оценок поведения выглядит так:
- Агрессивное — 16%
- Расчетливое — 13%
- Уверенное — 13%
- Провокационное — 11%
- Необдуманное — 5%
- Защитная реакция — 5%
- Неэтичное — 4%
- Аргументированное — 3%
- Смелое — 2%
- Затруднились ответить — 4%
Влияние на общественное мнение и риски
На вопрос о том, кто понес больший репутационный ущерб по итогу конфликта, 44% сделали выбор в пользу Илона Маска. 22% считают, что пострадала репутация обоих оппонентов, 20% полагают, что ни одна из сторон не понесла репутационных рисков, 14% думают, что больше ущерба было нанесено Дональду Трампу. Еще 1% респондентов не смогли четко ответить на вопрос.
Создание новой партии
45% опрошенных оценивают шансы Илона Маска на создание и представительство новой политической партии в США как возможные, если удастся найти союзников. 28% считают, что он не способен привлечь значительную аудиторию, 23% наоборот, уверены, что он способен, и 5% затруднились ответить.
Последствия конфликта
Большинство россиян (40%) считают, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском не приведет к серьезным последствиям. 23% полагает, что это приведет к потере Трампом поддержки части аудитории, 16% — к разрыву госконтрактов с компаниями Маска, 14% — к усилению внутреннего напряжения в Республиканской партии, 3% — к укреплению позиций Трампа, 1% — к укреплению позиций Маска, 3% затруднились с ответом.