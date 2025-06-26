Минск вошел в число самых недорогих городов мира

В своей оценке эксперты исходят из специального индекса, основанного на ценах в Нью-Йорке (он считается отправной точкой с индексом 100%). В расчет принимаются стоимость продуктов, аренды, цены в общепите и покупательная способность населения.
Предыдущий рейтинг был опубликован в январе, в нем было 327 городов, тогда Минск был на 283-й строчке.
В этот раз в первую десятку вошли шесть швейцарских городов (в январе было пять):
- Цюрих (сохранил первую позицию).
- Женева (поднялась с третьего места).
- Базель (поднялся с пятого места).
- Лозанна (опустилась со второго).
- Лугано (в предыдущем рейтинге в десятку не попал).
- Берн (сохранил шестую позицию).
Нью-Йорк с индексом 100 занял седьмую строчку, опустившись с четвертой позиции. За ним на восьмом месте — Рейкьявик, в предыдущем рейтинге занимавший девятое место, девятая строчка у Гонолулу, ранее занимавший восьмую позицию, закрывает топ-10 Сан-Франциско, который в январе был седьмым.
Белорусская столица в списке из 404 стран оказалась на 367-м месте.
Для сравнения:
- Таллин — 160-е место;
- Рига — 206-е место;
- Вильнюс — 210-е место;
- Варшава — 211-е место;
- Москва — 230-е место;
- Ереван — 257-е место;
- Санкт-Петербург — 279-е место;
- Казань — 301-е место;
- Тбилиси — 316-е место;
- Калининград — 326-е место;
- Баку — 340-е место;
- Киев — 348-е место;
- Одесса — 365-е место;
- Астана — 366-е место;
- Львов — 368-е место.