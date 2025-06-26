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Минск вошел в число самых недорогих городов мира

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Портал Numbeo выпустил обновленный рейтинг стоимости жизни, в него попали 404 города.

Источник: Sputnik.by

В своей оценке эксперты исходят из специального индекса, основанного на ценах в Нью-Йорке (он считается отправной точкой с индексом 100%). В расчет принимаются стоимость продуктов, аренды, цены в общепите и покупательная способность населения.

Предыдущий рейтинг был опубликован в январе, в нем было 327 городов, тогда Минск был на 283-й строчке.

В этот раз в первую десятку вошли шесть швейцарских городов (в январе было пять):

  • Цюрих (сохранил первую позицию).
  • Женева (поднялась с третьего места).
  • Базель (поднялся с пятого места).
  • Лозанна (опустилась со второго).
  • Лугано (в предыдущем рейтинге в десятку не попал).
  • Берн (сохранил шестую позицию).

Нью-Йорк с индексом 100 занял седьмую строчку, опустившись с четвертой позиции. За ним на восьмом месте — Рейкьявик, в предыдущем рейтинге занимавший девятое место, девятая строчка у Гонолулу, ранее занимавший восьмую позицию, закрывает топ-10 Сан-Франциско, который в январе был седьмым.

Белорусская столица в списке из 404 стран оказалась на 367-м месте.

Для сравнения:

  • Таллин — 160-е место;
  • Рига — 206-е место;
  • Вильнюс — 210-е место;
  • Варшава — 211-е место;
  • Москва — 230-е место;
  • Ереван — 257-е место;
  • Санкт-Петербург — 279-е место;
  • Казань — 301-е место;
  • Тбилиси — 316-е место;
  • Калининград — 326-е место;
  • Баку — 340-е место;
  • Киев — 348-е место;
  • Одесса — 365-е место;
  • Астана — 366-е место;
  • Львов — 368-е место.