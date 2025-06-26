В Самаре пройдет масштабная выставка авторских кукол из разных регионов России

Куклы изображают исторических персонажей, героев кино, животных и сказочных существ. Все работы — в единственном экземпляре. На выставке можно будет не только посмотреть и купить кукол, но и пообщаться с авторами, посетить мастер-классы и узнать секреты их творчества.