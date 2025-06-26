В Самаре пройдет масштабная выставка авторских кукол из разных регионов России

С 27 по 29 июня в выставочном комплексе «Экспо-Волга» пройдёт «Бал кукол» (0+) — масштабная выставка авторских кукол, организованная московским «Клубом коллекционеров». В мероприятии примут участие более 250 художников из разных регионов России.
Это уже второй «Бал кукол» в Самаре. Первый прошёл в июне 2024 года и вызвал большой интерес у жителей и гостей города, поэтому организаторы решили сделать выставку ежегодной.
Посетители увидят эксклюзивные куклы ручной работы — от миниатюр до крупных скульптурных образов. Среди участников — известные авторы, в том числе самарские мастера: Татьяна Брук, Екатерина Морозова, Татьяна Малушкина, Надежда Филатова и другие. Они представят новые коллекции, выполненные в самых разных стилях и техниках.
Куклы изображают исторических персонажей, героев кино, животных и сказочных существ. Все работы — в единственном экземпляре. На выставке можно будет не только посмотреть и купить кукол, но и пообщаться с авторами, посетить мастер-классы и узнать секреты их творчества.
«Бал кукол» остаётся благотворительным проектом — часть средств будет направлена на помощь детям через фонд «Линия жизни».
Вход — по билетам. Адрес: ул. Мичурина, 23А.
Ранее мы писали, 29 июня в «ЗИМ Галерее» пройдет кураторская экскурсия арт-критика Сергея Баландина по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+).
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