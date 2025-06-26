Житель Красновишерского района украл электроэнергии на несколько миллионов рублей

Следователи отдела МВД России «Красновишерское» возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и п. «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), которые были объединены в одно производство. Дела переданы в краевое СУ СКР для дальнейшего расследования. Предназначенное для подключения и внесения изменений в электросчетчик оборудование изъято.