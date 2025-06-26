Четверо омский судей подали заявление об отставке

Сложить полномочия досрочно собрались председатель Шербакульского райсуда Елена Соляник (с 1 сентября) и председатель Седельниковского райсуда Татьяна Рубцова (с 9 октября). Также коллегия ККС рассмотрит завтра, 27 июня, заявления об отставке судьи Куйбышевского районного суда Ларисы Романюк (с 16 июля) и судьи Усть-Ишимского райсуда Ирины Лапиной (с 21 августа).