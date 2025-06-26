Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо омский судей подали заявление об отставке

Двое председателей районных судов и двое судей из Омска и области простятся со своими должностями в летне-осенний период.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 июня, на официальном сайте квалификационной коллегии судей Омской области появилась информация о поданных заявлениях с просьбой об отставке сразу четырех судей региона.

Сложить полномочия досрочно собрались председатель Шербакульского райсуда Елена Соляник (с 1 сентября) и председатель Седельниковского райсуда Татьяна Рубцова (с 9 октября). Также коллегия ККС рассмотрит завтра, 27 июня, заявления об отставке судьи Куйбышевского районного суда Ларисы Романюк (с 16 июля) и судьи Усть-Ишимского райсуда Ирины Лапиной (с 21 августа).