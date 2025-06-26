В Иркутской области подешевели яйца, но подорожали кофе и чай

— Однако подорожали чай, кофе и какао. Это связано с ростом мировых цен на эти товары, так как количество урожая в странах-поставщиках снизился. В мае российские производители чая, кофе и какао стали повышать цены, чтобы компенсировать рост расходов на упаковку, логистику и оплату труда. За год общий прирост цен на чай, кофе и какао превысил 18% — пояснили в пресс-службе банка.