Из пермского аэропорта на сутки задержали вылеты нескольких рейсов

«Сначала мы ждали спокойно, думали, что пара часов — и все решится. Но вот уже вечер, а пассажиры борта Пермь — Самара так и остаются в Большое Савино. И ничего не сделаешь. Только набраться терпения и ждать. Вдруг небо над Самарой очистится и мы полетим», — написала на своей странице в соцсетях пермячка Татьяна.
По ее словам, самолет должен был вылететь из Перми в 13:55 в среду, но рейс перенесли на 1:52 четверга. При этом во время ожидания пассажиров даже не заселили в гостиницу, чтобы поспать, так как не было мест, сказала пермячка. Самолет из Перми в Самару прилетел уже ночью.
«Очень много самолетов, которые возвращаются, не долетев до Казани, Самары и всех городов того направления», — добавила она.
Рейсы N4−425 из Сочи в Пермь и N4−426 из Пермь — Сочи перенесли с 26 июня на 27 июня. Пассажиры из Перми должны были вылететь в 18:25, но время вылета перенесли на 08:25 следующего дня.
Авиарейс из Перми в Калининград перенесли с 25 июня на 12:20 26 июня, а пассажиры рейса Махачкалу из Перми вместо 7:00 смогут улететь лишь в 23:20. В то же время самолет из Махачкалы задержали практически на сутки, а из Калининграда в Пермь — на полдня.
В авиакомпании Nordwind Airlines объяснили задержку вылетов временным закрытием ряда аэропортов в городах ПФО из-за ограничений воздушного пространства.
Ранее «ФедералПресс» писал, что сразу в нескольких городах ПФО закрыли воздушное пространство. Временно прекратили выполнение рейсов в Самаре, Ульяновске, Пензе и Казани.