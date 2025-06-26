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Из пермского аэропорта на сутки задержали вылеты нескольких рейсов

ПЕРМЬ, 26 июня, ФедералПресс. Из аэропорта Большое Савино сразу несколько рейсов авиакомпании Nordwind Airlines перенесли от нескольких часов до суток. Самолеты из Перми должны были вылететь в Сочи, Калининград и Махачкалу 25 июня, но время отправления перенесли на сегодняшний день. Также на несколько часов задержался рейс из Перми до Самары авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Источник: Freepik

«Сначала мы ждали спокойно, думали, что пара часов — и все решится. Но вот уже вечер, а пассажиры борта Пермь — Самара так и остаются в Большое Савино. И ничего не сделаешь. Только набраться терпения и ждать. Вдруг небо над Самарой очистится и мы полетим», — написала на своей странице в соцсетях пермячка Татьяна.

По ее словам, самолет должен был вылететь из Перми в 13:55 в среду, но рейс перенесли на 1:52 четверга. При этом во время ожидания пассажиров даже не заселили в гостиницу, чтобы поспать, так как не было мест, сказала пермячка. Самолет из Перми в Самару прилетел уже ночью.

«Очень много самолетов, которые возвращаются, не долетев до Казани, Самары и всех городов того направления», — добавила она.

Рейсы N4−425 из Сочи в Пермь и N4−426 из Пермь — Сочи перенесли с 26 июня на 27 июня. Пассажиры из Перми должны были вылететь в 18:25, но время вылета перенесли на 08:25 следующего дня.

Авиарейс из Перми в Калининград перенесли с 25 июня на 12:20 26 июня, а пассажиры рейса Махачкалу из Перми вместо 7:00 смогут улететь лишь в 23:20. В то же время самолет из Махачкалы задержали практически на сутки, а из Калининграда в Пермь — на полдня.

В авиакомпании Nordwind Airlines объяснили задержку вылетов временным закрытием ряда аэропортов в городах ПФО из-за ограничений воздушного пространства.

Ранее «ФедералПресс» писал, что сразу в нескольких городах ПФО закрыли воздушное пространство. Временно прекратили выполнение рейсов в Самаре, Ульяновске, Пензе и Казани.