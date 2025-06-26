Из пермского аэропорта на сутки задержали вылеты нескольких рейсов

По ее словам, самолет должен был вылететь из Перми в 13:55 в среду, но рейс перенесли на 1:52 четверга. При этом во время ожидания пассажиров даже не заселили в гостиницу, чтобы поспать, так как не было мест, сказала пермячка. Самолет из Перми в Самару прилетел уже ночью.