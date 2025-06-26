В Ростовской области состоялся традиционный прием отличников

В музыкальном театре Ростова-на-Дону состоялся губернаторский прием самых успешных в регионе выпускников «Золотое созвездие Дона-2025». Ребят с окончанием школы поздравил врио главы региона Юрий Слюсарь.
— Назвал бы нашу встречу не «золотым созвездием», а «золотым запасом» области. Вы — самое ценное и дорогое, что у нас есть. Умные, трудолюбивые ребята, которые завтра будут работать в экономике и других сферах, это самый мощный фактор успеха нашей области, — сказал Юрий Слюсарь.
Всего прием посетили около 500 юношей и девушек, все они добились успехов в учебе, спорте, стали победителями интеллектуальных олимпиад. Многие были удостоены региональной медали «За особые успехи выпускнику Дона».
С некоторыми выпускниками Юрий Слюсарь успел пообщаться лично. Вчерашние школьники рассказали о своих проектах, поделились планами на будущее, а также подняли вопросы о возможностях трудоустройства и мерах поддержки молодых специалистов.
Также прозвучали личные вопросы: о любимых учителях Юрия Слюсаря, его школьных друзьях, главных качествах человека, помогающих стать успешным.
— Нужно правильно использовать время. Важно много читать, много познавать, заниматься саморазвитием. Бережное отношение к каждому дню, к каждой минуте особенно важно в юном возрасте. Важно правильно планировать, рационально использовать свое время, — посоветовал Юрий Слюсарь.
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