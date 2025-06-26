В Ростовской области состоялся традиционный прием отличников

— Назвал бы нашу встречу не «золотым созвездием», а «золотым запасом» области. Вы — самое ценное и дорогое, что у нас есть. Умные, трудолюбивые ребята, которые завтра будут работать в экономике и других сферах, это самый мощный фактор успеха нашей области, — сказал Юрий Слюсарь.