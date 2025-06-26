Парламент Башкирии принял закон, благодаря которому больше граждан сможет претендовать на выплату в 2 млн рублей

Парламент Башкирии принял закон, расширяющий категории граждан, имеющих право на единовременную выплату в размере два миллиона рублей из республиканского бюджета. Теперь материальная помощь будет предоставляться не только официальным членам семей погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии, но и их фактическим воспитателям.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новый закон учитывает ситуации, когда ребенка воспитывали не биологические родители, а другие лица, не оформившие опеку официально. По его словам, такие воспитатели зачастую не могли претендовать на выплаты, хотя именно они были настоящей семьей для погибших военнослужащих.
Закон предусматривает особый порядок признания лица фактическим воспитателем через судебное установление юридически значимых фактов. Для получения выплаты необходимо подтвердить, что гражданин содержал и воспитывал будущего военнослужащего не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.
Также право на материальную помощь распространено на семьи бойцов, погибших при выполнении задач на приграничных с Украиной территориях России.
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