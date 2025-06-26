Парламент Башкирии принял закон, благодаря которому больше граждан сможет претендовать на выплату в 2 млн рублей

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, новый закон учитывает ситуации, когда ребенка воспитывали не биологические родители, а другие лица, не оформившие опеку официально. По его словам, такие воспитатели зачастую не могли претендовать на выплаты, хотя именно они были настоящей семьей для погибших военнослужащих.