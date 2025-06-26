В Иркутской области предложили повысить выплаты за отлов волков

В Иркутской области предлагают повысить выплаты за отлов волков. Сейчас в регионе насчитывается около шести тысяч хищников, хотя по норме их должно быть не больше четырех тысяч. Охота животных идет недостаточно активно — из 2,5 тысяч разрешений используют лишь две трети, а в год добывают около 800−900 особей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Заксобрания региона, одна из причин — низкое вознаграждение: за каждого волка платят 17 тысяч рублей, хотя расходы на бензин и снаряжение растут. Депутаты предлагают увеличить выплаты до 20 тысяч.