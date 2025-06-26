В Иркутской области предложили повысить выплаты за отлов волков

В Иркутской области предлагают повысить выплаты за отлов волков. Сейчас в регионе насчитывается около шести тысяч хищников, хотя по норме их должно быть не больше четырех тысяч. Охота животных идет недостаточно активно — из 2,5 тысяч разрешений используют лишь две трети, а в год добывают около 800−900 особей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Заксобрания региона, одна из причин — низкое вознаграждение: за каждого волка платят 17 тысяч рублей, хотя расходы на бензин и снаряжение растут. Депутаты предлагают увеличить выплаты до 20 тысяч.
Похожая ситуация с медведями — их численность превышает норму в 3,5 раза (около 22 тысяч особей).
— Защита жизни и здоровья граждан — государственная задача. Антропогенное воздействие на природу и животный мир растет, это приводит к тому, что дикие животные всё чаще выходят в населенные пункты. Это большая угроза: они являются разносчиками серьезных заболеваний, в том числе бешенства, — пояснил Сергей Гомбоев, глава комитета по экологии и сельскому хозяйству областного Заксобрания.
Параллельно в регионе решают проблему нехватки кадров в агропроме. Сейчас в этой сфере, включая пищевую промышленность, работают 38 тысяч человек, но этого недостаточно. Главная причина — низкие зарплаты, хотя в 2024 году они выросли на 25% и в среднем составляют 81 тысячу рублей. Чтобы привлечь молодых специалистов, власти компенсируют расходы на жилье и практику студентов, а также развивают целевое обучение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе ввели карантин из-за жука-короеда.