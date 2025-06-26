В Красноярске фонтаны «станцуют» под музыку из спектаклей

27 и 28 июня в Красноярске фонтан на Театральной площади «станцует» под музыкальные отрывки из оперных и балетных постановок. Как рассказали в администрации города, таким представлением в краевом центре закроется театральный сезон.
Это совместный проект Театра оперы и балета и Управления зеленого строительства. Послушать музыку у фонтана можно будет с 21:00 до 22:00. Добавим, что для каждой композиции специалисты создали специальный номер.
Ранее мы писали, что с 26 по 29 июня в Красноярском крае пройдет фестиваль «Джаз над Енисеем». Среди хедлайнеров — народная артистка РФ Лариса Долина, солистка группы UBEL Варвара Убель, кубинский квартет Хуана Орландиса и другие.