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В Красноярске фонтаны «станцуют» под музыку из спектаклей

Музыкальный фонтан «станцует» на закрытии театрального сезона.

Источник: Комсомольская правда

27 и 28 июня в Красноярске фонтан на Театральной площади «станцует» под музыкальные отрывки из оперных и балетных постановок. Как рассказали в администрации города, таким представлением в краевом центре закроется театральный сезон.

Это совместный проект Театра оперы и балета и Управления зеленого строительства. Послушать музыку у фонтана можно будет с 21:00 до 22:00. Добавим, что для каждой композиции специалисты создали специальный номер.

Ранее мы писали, что с 26 по 29 июня в Красноярском крае пройдет фестиваль «Джаз над Енисеем». Среди хедлайнеров — народная артистка РФ Лариса Долина, солистка группы UBEL Варвара Убель, кубинский квартет Хуана Орландиса и другие.