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NYT: Иран может атаковать корабли и военные базы США в случае новой эскалации

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Тегеран может нанести удар по американским военным базам и кораблям в Персидском заливе и закрыть Ормузский пролив в случае нарушения Израилем режима прекращения огня. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

Источник: AP 2024

По оценке издания, Тегеран согласился на установление режима прекращение огня с еврейским государством «только благодаря уверенности в том, что он удержит свои позиции» перед лицом возможных новых ударов со стороны США и Израиля.

Несмотря на угрозы новых атак, исламская республика не будет менять свою внешнюю политику, считает газета. По ее мнению, власти Ирана пришли к выводу, «что смогут вынести экономические трудности военного времени и что население сплотится вокруг флага и направит свой гнев на иностранных агрессоров».

Как отмечает NYT, Иран на протяжении десятилетий готовился к прямому военному конфликту с США: расположение иранского объекта по обогащению урана в Фордо глубоко под землей, «возможно, спасло этот объект от полного уничтожения американскими противобункерными бомбами». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские ядерные объекты полностью уничтожены американскими ударами. В Иране заявили, что ущерб нанесен незначительный.

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