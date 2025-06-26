NYT: Иран может атаковать корабли и военные базы США в случае новой эскалации

Несмотря на угрозы новых атак, исламская республика не будет менять свою внешнюю политику, считает газета. По ее мнению, власти Ирана пришли к выводу, «что смогут вынести экономические трудности военного времени и что население сплотится вокруг флага и направит свой гнев на иностранных агрессоров».