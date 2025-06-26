В Иркутской области будет разработана пятилетняя программа развития транспорта

В Черемхово прошло очередное заседание Регионального Совета Иркутской области под председательством губернатора Игоря Кобзева. Участие в обсуждении вопросов повестки принимали депутаты Законодательного Собрания региона: председатель Александр Ведерников и вице-спикер Наталья Дикусарова.
Одной из тем для обсуждения стала модернизация системы общественного транспорта в Приангарье. Как было отмечено, не все поселения обеспечены возможностью пользоваться автобусами, кроме того, на некоторых маршрутах нет четкого графика, нет возможности приобрести билеты из небольших населенных пунктов, транспорт на линиях устаревший, а стоимость проезда высока.
Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов пояснил участникам совещания: в настоящее время по поручению губернатора разрабатывается программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Приангарья. Работа над документом должна быть завершена до конца текущего года.
— Вопросы транспортного обслуживания жителей Иркутской области находятся под особым вниманием и депутатов Законодательного Собрания, и губернатора Игоря Кобзева, — отметил Александр Ведерников.
По мнению председателя ЗС, одна из проблем — перебои в расписании общественного транспорта, из-за которых люди вынуждены подолгу стоять на остановках, в том числе и в мороз.
— Документ должен определить ответственных лиц, необходимые финансовые ресурсы, установить конкретные сроки реализации, — высказал свое мнение о разрабатываемой программе Александр Ведерников.