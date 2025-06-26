В Иркутской области будет разработана пятилетняя программа развития транспорта

Одной из тем для обсуждения стала модернизация системы общественного транспорта в Приангарье. Как было отмечено, не все поселения обеспечены возможностью пользоваться автобусами, кроме того, на некоторых маршрутах нет четкого графика, нет возможности приобрести билеты из небольших населенных пунктов, транспорт на линиях устаревший, а стоимость проезда высока.