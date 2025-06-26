Проверяем документы: все, что нужно знать при покупке жилья

Приобретение недвижимости — серьезный шаг, который требует внимательного подхода к оформлению. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и обезопасить себя от мошенников, необходимо заранее проверить все бумаги. На что обратить внимание при анализе документов, рассказал «Вечерней Москве» финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.