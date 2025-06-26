Проверяем документы: все, что нужно знать при покупке жилья

Приобретение недвижимости — серьезный шаг, который требует внимательного подхода к оформлению. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и обезопасить себя от мошенников, необходимо заранее проверить все бумаги. На что обратить внимание при анализе документов, рассказал «Вечерней Москве» финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.
Выписка из ЕГРН — главный документ.
Первым делом получите свежую выписку из реестра недвижимости через официальный сайт Росреестра или в МФЦ. Этот документ покажет:
кто является владельцем квартиры;
как было получено право собственности (покупка, наследство, дарение);
есть ли ограничения (залог, арест, другие обременения);технические данные и стоимость по кадастру.
Помните: с марта 2023 года личная информация собственника указывается только при его письменном разрешении.
Документы на право собственности.
Запросите у продавца бумаги, которые подтверждают его права на квартиру:
договоры (купли-продажи, дарения, обмена, приватизации);документы о наследстве;судебные решения.
Важно сопоставить информацию из этих документов с данными из выписки ЕГРН.
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Документы продавца.
Внимательно изучите паспорт владельца квартиры: проверьте совпадение ФИО и даты рождения с правоустанавливающими документами, убедитесь, что паспорт подлинный и действующий.
Разрешение от супруга.
Когда жилье покупалось во время брака, потребуется нотариальное согласие супруга на сделку. Это правило действует, даже если второй супруг не записан как собственник.
Информация о прописанных жильцах.
Получите от продавца справку о зарегистрированных в квартире людях или выписку из домовой книги. Особенно важно убедиться, что там не прописаны дети — с ними могут возникнуть сложности.
Долги по коммунальным услугам.
Узнайте, есть ли задолженность:
по коммунальным платежам;взносам на капремонт;счетам за свет, газ, воду.
Эти долги могут достаться вам вместе с квартирой.
Материнский капитал в покупке.
Если при покупке жилья использовались средства маткапитала, проверьте, получили ли дети свои доли, и есть ли разрешение от органов опеки на продажу.
Ограничения и обременения.
Внимательно изучите раздел выписки ЕГРН об ограничениях:
ипотечный залог;судебный арест;право пользования третьих лиц;запреты на продажу.
Техпаспорт и изменения планировки.
Сравните технический паспорт с реальным видом квартиры. Если есть неузаконенные перепланировки, это может создать проблемы при оформлении покупки.
Частота смены владельцев.
Посмотрите, как часто менялись собственники квартиры. Если владельцы часто сменяются за короткое время, это может быть признаком проблем с недвижимостью.
Тщательная проверка всех документов — это ваша защита от проблем в будущем. Если что-то вызывает сомнения или кажется непонятным, лучше проконсультироваться с юристом или риелтором.
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