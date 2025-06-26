Где подросткам можно подработать летом в Красноярске? Подборка вакансий

С началом летних каникул многие школьники начинают искать подработку. Эксперты платформы «Авито Работа» рассказали «МК в Красноярске» о популярных вакансиях для подростков и особенностях их трудоустройства.
Где могут работать подростки?
На сайте «Авито Работа» наиболее востребованными являются вакансии для подростков в возрасте 14−16 лет в сферах общественного питания, продаж, развлечений, логистики и работы с детьми. Чаще всего это массовые позиции, которые легко осваиваются. Заработная плата может выплачиваться ежедневно или раз в неделю, что позволяет быстро получить деньги.
Среди популярных вакансий — промоутеры, озеленители, операторы аттракционов, курьеры и работники фастфуда. Также часто встречаются предложения для продавцов, сборщиков заказов, работников кухни и уборщиков. Для этих должностей не требуется специального образования или опыта.
Условия труда для несовершеннолетних.
Трудоустройство подростков до 18 лет регулируется законом. С 14 до 16 лет можно работать только с письменного согласия одного из родителей или опекуна, а с 16 лет — самостоятельно. Несовершеннолетние могут заниматься только легким трудом, который не вредит здоровью и не мешает обучению. Запрещены работа в опасных условиях, ночные смены и командировки.
Рабочая неделя для подростков ограничена: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — до 35 часов. Продолжительность рабочего дня варьируется: до 15 лет — максимум 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. Если работа совмещается с учебой, время работы должно быть сокращено минимум вдвое. Оплата труда зависит от количества отработанных часов.
Родителям подростков рекомендуется участвовать в поиске вакансий, изучать отзывы о компаниях и должностях, чтобы убедиться в их безопасности и подходящем характере.
Примеры вакансий для подростков от 14 лет.
Многие работодатели готовы принять старшеклассников на должности промоутеров. Они могут раздавать листовки или предлагать прохожим попробовать продукцию. Например, промоутер рекламного агентства может зарабатывать от 800 рублей за смену, работая всего два часа в день. Также есть вакансии для «почтальонов», которые будут раскладывать рекламу по почтовым ящикам с оплатой от 1500 рублей в день.
Среди предложений также есть работа продавцом сезонных товаров, например, кваса с оплатой от 1500 рублей за смену. Для этой должности потребуется медицинская книжка, которую работодатель может помочь оформить. Продавец мороженого может рассчитывать на доход от 2000 рублей за полный рабочий день.
Для подростков, интересующихся кулинарией, открыта вакансия повара службы доставки японской еды. Обучение по заготовке ингредиентов и приготовлению роллов обеспечивается работодателем, а почасовая оплата может достигать 260 рублей с бесплатными обедами и скидками на продукцию.