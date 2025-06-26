Где подросткам можно подработать летом в Красноярске? Подборка вакансий

Рабочая неделя для подростков ограничена: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — до 35 часов. Продолжительность рабочего дня варьируется: до 15 лет — максимум 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. Если работа совмещается с учебой, время работы должно быть сокращено минимум вдвое. Оплата труда зависит от количества отработанных часов.