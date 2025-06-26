Дата проведения, программа праздника «Алые паруса», лучшие локации, чтобы увидеть проход брига по Неве

Одно из самых ярких событий школьных выпускных вечеров в России — праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В этот день звезды эстрады поздравляют выпускников со сцены, а кульминацией шоу становится проход корабля с алыми парусами по Неве под красочный салют. Традиция чествовать выпускников и провожать их во взрослую жизнь зародилась в Ленинграде в конце 1960-х, с тех пор праздник претерпел изменения, а сейчас стал известен на всю страну. Когда и как пройдут «Алые паруса» в 2025 году, кто из известных артистов выступит на шоу и где можно посмотреть это невероятное зрелище — в материале «Газеты.Ru».