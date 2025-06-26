Ушёл из жизни почётный гражданин Владивостока

25 июня на 84-м году жизни скончался почётный гражданин Владивостока Юрий Москальцов. Уход Юрия Ивановича стал тяжёлой утратой для дальневосточного сообщества.
Москальцов родился в 1941 году в Астраханской области. Почти всю жизнь он посвятил развитию рыбной отрасли Дальнего Востока и России. Карьеру начал мастером добычи в управлении тралового флота «Сахалинрыбпром».
С 1961 по 1964 год Москальцов работал младшим научным сотрудником в Сахалинском отделении Тихоокеанского НИИ. После этого он занимал ответственные должности в «Облрыбакколхозсоюзе».
С 1971 года деятельность Юрия Ивановича была связана с объединением «Дальрыба». Он прошёл путь от заместителя начальника управления до генерального директора и президента. Под руководством Москальцова предприятие стало крупнейшим рыбохозяйственным комплексом России.
Юрий Иванович получил ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Ему присвоили звание Заслуженного работника рыбного хозяйства РФ. В 1999 году Москальцова удостоили звания Почётного гражданина Владивостока.
С 2001 по 2004 год он занимал пост заместителя председателя Государственного комитета РФ по рыболовству. На этой должности Юрий Иванович участвовал в формировании государственной политики отрасли.
Администрация Владивостока и Совет почётных граждан выразили соболезнования семье.