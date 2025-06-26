Нижегородцев готовят к новой волне гриппа и коронавируса

В рамках подготовки к сезону планируется вакцинировать не менее 60% населения каждого региона от гриппа. Начиная с 15 августа, Роспотребнадзор обращается к средствам массовой информации с просьбой активно освещать важность вакцинации для профилактики заболеваний. До конца сентября необходимо провести оценку готовности лечебных учреждений к работе в условиях роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19.