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Нижегородцев готовят к новой волне гриппа и коронавируса

В Нижегородской области ведется подготовка к возможному подъему заболеваемости гриппом и COVID-19.

Источник: Freepik

Региональное управление Роспотребнадзора представило детальный план профилактических мер на эпидемиологический период 2025—2026 годов.

Главам регионов настоятельно советуют оперативно вводить ограничительные меры в случае осложнения эпидемической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией и гриппом. Также рекомендуется обеспечить наличие необходимого запаса антивирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в аптечных сетях и медицинских учреждениях.

В рамках подготовки к сезону планируется вакцинировать не менее 60% населения каждого региона от гриппа. Начиная с 15 августа, Роспотребнадзор обращается к средствам массовой информации с просьбой активно освещать важность вакцинации для профилактики заболеваний. До конца сентября необходимо провести оценку готовности лечебных учреждений к работе в условиях роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19.