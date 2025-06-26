Самая крупная зубная коронка в мире установлена у бурого медведя

В зоопарке города Дулут (штат Миннесота, США) 6-летнему аляскинскому бурому медведю по кличке Тундра установили новую титановую коронку на клык. По данным специалистов, это самая большая зубная коронка, когда-либо изготовленная для животного. О чуде на стыке ветеринарии и стоматологии рассказали в Associated Press.
Процедура установки длилась около часа. Во время нее медведь находился под наркозом, а рядом дежурил вооруженный сотрудник зоопарка — на случай, если животное неожиданно очнется. Доктора справились — все прошло без осложнений.
Два года назад у Тундры уже был диагностирован травмированный клык, и тогда ветеринарный стоматолог Грейс Браун почистила медведю корневой канал. Однако со временем зуб снова дал о себе знать, и было решено усилить его титановым протезом. Коронку изготовила компания Creature Crowns из штата Айдахо на основе восковой модели зуба.
По словам Грейс Браун, этот случай войдет в историю.
Тундра и его брат Бэнкс попали в зоопарк в возрасте трех месяцев после гибели их матери. Сейчас медведь чувствует себя хорошо, питается как обычно и, по словам сотрудников, «сверкает новой улыбкой». Вес Тундры — около 360 килограммов, а рост, если он встанет на задние лапы, достигает 2,4 метра.