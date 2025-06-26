Самая крупная зубная коронка в мире установлена у бурого медведя

Два года назад у Тундры уже был диагностирован травмированный клык, и тогда ветеринарный стоматолог Грейс Браун почистила медведю корневой канал. Однако со временем зуб снова дал о себе знать, и было решено усилить его титановым протезом. Коронку изготовила компания Creature Crowns из штата Айдахо на основе восковой модели зуба.