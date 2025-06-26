Школьница погибла от удара молнии на Красноярском море

Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
Трагедия произошла в минувшую субботу, 21 июня. Молния попала в школьницу и ее мать, когда они вместе гуляли по степи во время грозы. Девочка погибла на месте, ее мать потеряла сознание, но выжила.
Сейчас следователи проводят по данному факту процессуальную проверку. В данный момент известно, что семья приехала в Боградский район из Абакана, чтобы отдохнуть у воды.
Напомним, ранее в селе Долгий Мост Абанского района Красноярского края в результате поражения электрическим током погиб 6-летний мальчик.