Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница погибла от удара молнии на Красноярском море

На Красноярском водохранилище от удара молнии погибла 12-летняя девочка.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 21 июня. Молния попала в школьницу и ее мать, когда они вместе гуляли по степи во время грозы. Девочка погибла на месте, ее мать потеряла сознание, но выжила.

Сейчас следователи проводят по данному факту процессуальную проверку. В данный момент известно, что семья приехала в Боградский район из Абакана, чтобы отдохнуть у воды.

Напомним, ранее в селе Долгий Мост Абанского района Красноярского края в результате поражения электрическим током погиб 6-летний мальчик.