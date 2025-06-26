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С 27 июня на Красноярской магистрали изменится расписание пригородного поезда «Боготольский экспресс»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пригородный экспресс, соединяющий Красноярск с городами Ачинск и Боготол, изменит расписание с 27 июня.

Источник: КрасЖД

Поезд, курсирующий только по пятницам, будет отправляться с начальной станции Базаиха на 33 минуты позже — в 18:44 (вместо 18:11).

Прибытие на станцию Красноярск в 19:18 (вместо 18:45), отправление в 19:26.

В Ачинск экспресс будет приходить в 22:44, в Боготол в 23:53.

Кроме того, по просьбам пассажиров в маршрут экспресса добавлен еще один остановочный пункт, расположенный в черте Красноярска — платформа Мясокомбинат.

Изменения в расписание связаны с проведением работ на 6 перегонах красноярского участка Транссиба: в течение лета железнодорожники капитально отремонтируют путь и заменят стрелочные переводы.

Красноярская железная дорога и АО «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».