С 27 июня на Красноярской магистрали изменится расписание пригородного поезда «Боготольский экспресс»

Поезд, курсирующий только по пятницам, будет отправляться с начальной станции Базаиха на 33 минуты позже — в 18:44 (вместо 18:11).
Прибытие на станцию Красноярск в 19:18 (вместо 18:45), отправление в 19:26.
В Ачинск экспресс будет приходить в 22:44, в Боготол в 23:53.
Кроме того, по просьбам пассажиров в маршрут экспресса добавлен еще один остановочный пункт, расположенный в черте Красноярска — платформа Мясокомбинат.
Изменения в расписание связаны с проведением работ на 6 перегонах красноярского участка Транссиба: в течение лета железнодорожники капитально отремонтируют путь и заменят стрелочные переводы.
Красноярская железная дорога и АО «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».