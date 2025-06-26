Полураздетых детей нашли на парковке в Новосибирске у Твардовского

В эту среду, 25 июня, на парковке у дома по улице Твардовского, 22/1, были обнаружены двое малышей в возрасте одного и двух лет, частично раздетые.
Как пишет сообщество соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Первомайка», пока мать детей совершала покупки в магазинах, за ними присматривал знакомый семьи.
Однако, по предварительной информации, что-то пошло не так, и малыши оказались без должного ухода.
Редакция Om1.ru Новосибирск обратилась за комментарием по этой ситуации к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.