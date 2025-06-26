Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полураздетых детей нашли на парковке в Новосибирске у Твардовского

Малышам всего один и два годика.

Источник: Om1 Новосибирск

В эту среду, 25 июня, на парковке у дома по улице Твардовского, 22/1, были обнаружены двое малышей в возрасте одного и двух лет, частично раздетые.

Как пишет сообщество соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Первомайка», пока мать детей совершала покупки в магазинах, за ними присматривал знакомый семьи.

Однако, по предварительной информации, что-то пошло не так, и малыши оказались без должного ухода.

Редакция Om1.ru Новосибирск обратилась за комментарием по этой ситуации к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.