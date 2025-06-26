Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего

В Волгодонском районе Ростовской области забили тревогу после распространения сорняка.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего, сообщают в управлении Россельхознадзора.

По информации надзорного ведомства, очаг сорняка площадью 156,2 га находится на территории Прогрессовского сельского поселения.

Местным жителям временно запретили вывозить продукцию без карантинных сертификатов. Также в очаге нельзя выращивать в семена, собирать корм для животных и вести выпас.

Критерием для снятия карантина считается полное отсутствие растения в наблюдаемой зоне в течение трех лет. Напомним, горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения, которое распространяется вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит и вызывает отравление у животных.

Подпишись на нас в Telegram.