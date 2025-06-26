В Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего

Критерием для снятия карантина считается полное отсутствие растения в наблюдаемой зоне в течение трех лет. Напомним, горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения, которое распространяется вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит и вызывает отравление у животных.