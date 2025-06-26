В Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего

В Волгодонском районе Ростовской области установили карантинную зону из-за горчака ползучего, сообщают в управлении Россельхознадзора.
По информации надзорного ведомства, очаг сорняка площадью 156,2 га находится на территории Прогрессовского сельского поселения.
Местным жителям временно запретили вывозить продукцию без карантинных сертификатов. Также в очаге нельзя выращивать в семена, собирать корм для животных и вести выпас.
Критерием для снятия карантина считается полное отсутствие растения в наблюдаемой зоне в течение трех лет. Напомним, горчак ползучий имеет репутацию опасного многолетнего растения, которое распространяется вместе с зерном, соломой, сеном и шротом. Он ядовит и вызывает отравление у животных.
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