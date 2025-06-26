В Бирске произошла крупная авария на системе водоотведения

Вчера, 25 июня, в башкирском городе Бирске произошла авария на канализационной сети, из-за которой без водоснабжения остались 1150 частных домов и 62 многоквартирных дома по улице Гагарина. Причиной инцидента, как сообщает МЧС республики, стала утечка на трубопроводе диаметром 500 миллиметров.
Для ликвидации последствий были задействованы две бригады аварийной службы «Башкоммунводоканал», был организован подвоз воды для жителей, а администрация Бирского района ввела режим «Повышенная готовность».
К 18:00 работу канализационной системы удалось восстановить. После этого начались работы по организации нового коллекторного узла для предотвращения подобных аварий в будущем.
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