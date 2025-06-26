Создан инструмент для защиты голосовых данных от создания дипфейков

Для борьбы с этой проблемой за последние годы разработчики создали несколько систем «анонимизации» голосов, большинство из которых значительным образом ухудшают качество аудиозаписи, а также далеко не всегда эффективно работают с аудиозаписями короткой или большой длины. Исследователи разработали лишенный этих недостатков алгоритм, который использует в своей работе математические подходы, ранее применявшиеся в визуальном анализе.