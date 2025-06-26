Депутат Антонов выхаживает воробья-найдёныша в Новосибирске

Ранее политик уже выхаживал воробьёв — пять лет назад он спас птенца, выпавшего из гнезда, а позже временно приютил целую стаю. Сейчас в доме также живёт собака, но её держат отдельно от птицы. Когда воробей окрепнет, его выпустят на волю.