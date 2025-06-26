Депутат Антонов выхаживает воробья-найдёныша в Новосибирске

Новосибирский депутат Ростислав Антонов помогает выходить воробья, которого принесла домой его дочь. Птенец, найденный девочкой по дороге из музыкальной школы, быстро адаптировался в новой семье, сообщает «КП-Новосибирск».
Девочка обнаружила ослабленного воробья на улице и не смогла оставить его. Птицу поселили в клетку с мягкой подстилкой, кормят творогом и варёным яйцом, а воду дают из шприца из-за маленького клюва.
За несколько дней птенец привык к людям: сидит на плече у депутата, позволяет себя гладить и даже поправляет волосы своей спасительнице. Антонов отметил, что воробей необычно контактный для дикой птицы.
Ранее политик уже выхаживал воробьёв — пять лет назад он спас птенца, выпавшего из гнезда, а позже временно приютил целую стаю. Сейчас в доме также живёт собака, но её держат отдельно от птицы. Когда воробей окрепнет, его выпустят на волю.