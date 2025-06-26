Два человека погибли при взрыве газа в Ивделе Свердловской области

«Они часто таскали к себе всякие вещи с улицы. И пахло у них из квартиры неприятно, на лестничной клетке запах был. Не знаю, откуда у них взялся газовый баллон. Дом, кстати, не газифицирован, у нас электрические плиты. Но у них вроде бы были долги за коммуналку. Видела однажды, как они покупали маленькие газовые баллончики в магазине. А тот, что взорвался, был очень большой, пожарные сказали, больше метра», — рассказала она.