В Омске активизировались мошенники, развешивающие объявления на подъездах

На фотографии, прикрепленной к посту, присутствует объявление с общими фразами без какой-либо привязке к конкретному дому. Оно приглашает жителей вступить жителей вступить в группу «для знакомств и обсуждения насущных проблем» с помощью qr-кода. Проблема в том, что если отсканировать указанный код с помощью своего телефона, то у злоумышленников появится доступ ко всем контактам и онлайн-банку попавшегося на эту «удочку» человека. Поэтому, ни в коем случае нельзя проходить по подобным анонимным ссылкам.