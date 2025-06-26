Воронежский «Факел» подписал контракт с экс-защитником «Крыльев» Ильей Гапоновым

Воронежский «Факел» заполучил бывшего игрока «Крыльев Советов» Илью Гапонова. Об этом стало известно 25 июня.
Гапонов ранее выступал за самарские «Крылья Советов». В сезоне 24/25 он забил один гол в рамках Кубка России. Теперь же он отправится играть в Первую лигу, куда «Факел» вылетел по итогам прошлого сезона.
Игрок выступал за молодежку сборной России и московский «Спартак».
Ранее стало известно, что форвард «Крыльев» Иван Сергеев уходит из команды. Предположительно, в «Динамо» из Москвы.
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