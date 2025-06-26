Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский «Факел» подписал контракт с экс-защитником «Крыльев» Ильей Гапоновым

Воронежский «Факел» заполучил бывшего игрока «Крыльев Советов» Илью Гапонова.

Воронежский «Факел» заполучил бывшего игрока «Крыльев Советов» Илью Гапонова. Об этом стало известно 25 июня.

Гапонов ранее выступал за самарские «Крылья Советов». В сезоне 24/25 он забил один гол в рамках Кубка России. Теперь же он отправится играть в Первую лигу, куда «Факел» вылетел по итогам прошлого сезона.

Игрок выступал за молодежку сборной России и московский «Спартак».

Ранее стало известно, что форвард «Крыльев» Иван Сергеев уходит из команды. Предположительно, в «Динамо» из Москвы.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.