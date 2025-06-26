Черная лисичка, сыроежка, каштановый гриб, похожий на белый. В Красную книгу Беларуси включены новые съедобные грибы

Нельзя в белорусских лесах теперь собирать вольвариеллу шелковистую. Это крупный и очень красивый гриб, отличающийся бархатистым, словно шелковым покрытием. Чаще всего он растет по одному на мертвых или ослабленных деревьях. Сначала на древесине появляется округло-продолговатое «яйцо» похожее по окраске на перепелиное, но крупнее, внутри которого находится зародыш плодового тела. Затем оболочка разрывается, и оттуда «вылупляется».