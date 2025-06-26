В магазине торговой сети в Ростовской области обнаружили фальсификат

В Ростовской области и некоторых других регионах страны обнаружили грубые нарушения в магазинах одной из торговых сетей. В частности, покупателям продавали продукты с истекшим сроком годности и без ветеринарных документов, рассказали в Россельхознадзоре.
Всего под проверку попали 24 магазина в Ростовской, Волгоградской, Астраханской области и Республике Калмыкия. Лабораторные исследования прошли 19 проб пищевой продукции, из которых девять образцов молока и одно мясо оказались фальсификатами. Также в мясе нашли антибиотик.
Именно в Ростовской области проверку не прошла проба сливочного масла.
— С реализации для уничтожения сняли 900 кг продуктов, было возбуждено 24 административных дела. Организацию оштрафовали. Выдано предписание об устранении нарушений, — прокомментировали в Россельхознадзоре.
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