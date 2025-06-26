Про свадебное платье принцессы Дианы снимут документалку

Создание платья сопровождалось множеством курьезов. Чтобы сохранить проект в тайне, модель получила кодовое имя «Дебора Корнуолл», а само платье хранилось в сейфе. В день свадьбы на корсет случайно пролили духи и конструкторам пришлось срочно устранять последствия. На случай форс-мажоров Эмануэли заранее сшили второй вариант наряда, который был украден спустя несколько дней после церемонии. Сколько еще трудностей перепало на судьбу платья?.