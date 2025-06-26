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Про свадебное платье принцессы Дианы снимут документалку

Через 40 лет после свадьбы века британские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль впервые подробно расскажут о создании легендарного свадебного платья принцессы Дианы. История станет основой документального фильма Secrets of Diana’s Wedding Dress для британского телевидения.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Reuters

Впервые за 40 лет создатели свадебного платья принцессы Дианы дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль раскроют в деталях его историю. Однажды юная Диана Спенсер лично позвонила им с вопросом: «Не хотели бы вы сшить мое свадебное платье?». Анонсом поделились в издании The Blueprint.

Для начинающих модельеров, только-только окончивших Королевский колледж искусств, это было потрясающее предложение. По воспоминаниям дизайнеров, Диана выбрала их после публикации в журнале Vogue. Ее мечтой было платье, «как у принцессы из сказки» — с длинным шлейфом, кружевами и объемными рукавами. Эмануэли справились с задачей: образ невесты поразил публику и стал иконой свадебного стиля на следующие десятилетия.

Создание платья сопровождалось множеством курьезов. Чтобы сохранить проект в тайне, модель получила кодовое имя «Дебора Корнуолл», а само платье хранилось в сейфе. В день свадьбы на корсет случайно пролили духи и конструкторам пришлось срочно устранять последствия. На случай форс-мажоров Эмануэли заранее сшили второй вариант наряда, который был украден спустя несколько дней после церемонии. Сколько еще трудностей перепало на судьбу платья?.

Премьера фильма Secrets of Diana’s Wedding Dress ожидается в ближайшие месяцы, но о русскоязычной локализации пока ничего неизвестно.