Как приложение «Госуслуги Дом» может облегчить самарцам оплату ЖКХ

На конференции «ЖКХ в смартфоне: как работают “Госуслуги Дом”» начальник отдела контроля за раскрытием информации в ГИС ЖКХ Сергей Трушкин рассказал самарцам об основных преимуществах приложения «Госуслуги Дом» данного приложения.
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» действуют с декабря 2023 года, им пользуются 270 000 самарцев. Основное удобство — работа в режиме «одного окна.» Главная функция — передача показаний счётчиков разом всем поставщикам коммунальных услуг. Работает с логином и паролем с Госуслуг. Можно также писать обращения в адрес управляющей компании (УК) и поставщиков коммунальных услуг, смотреть историю обращений и создавать голосования.
В приложении сразу видно все счётчики разом, об оплате квитанций приложение будет напоминать. Приложение фиксирует даты всех ответов и обращений, и уйти от ответственности не получится.
Есть гостевой доступ для тех, кто не умеет пользоваться компьютером, телефоном, но есть Госуслуги. Можно предоставить доступ родственникам или арендаторам в любое время, как и отозвать доступ. Голосование, страхование жилья и общедомовые чаты при гостевом доступе недоступны, всё остальное функционирует.
«Госуслуги Дом» могут пользовать частные дома. Функционал аналогичен, но без учёта УК.
Если коттеджный дом не внесли на «Госуслуги», то он должен быть оформлен на кадастровый учёт. Если присвоили, то он будет в приложении. На начало года зарегистрировались более 10 000 пользователей с частными домами, но на данный момент точный цифры нет, она не раскрывается.
Ещё одна функция — коллективная заявка. К примеру, у всего подъезда или дома большие проблемы со стабильным снабжением воды. Если все собственники напишут заявку по подъезду, то статус заявки повысится, тем самым проблема решится быстрее. Для коллективной заявки достаточно двух-трёх собственников, им всем разом будут приходить уведомления о статусе заявки. Приложение фиксирует даты всех ответов и обращений, как коллективных, так и индивидуальных, и уйти от ответственности не получится.
Следующий важный аспект — фальшивые квитанции. Проверить правильность квитанции и указанной суммы можно по реквизитам, а также сравнить сумму с тем, что показывается в «Госуслуги Дом». Если суммы не совпадают, то лучше обратиться в систему ГИС ЖКХ, так как приложение ещё не обладает аналогичным функционалом. Скриншоты слать не обязательно.
Через «Госуслуги Дом» также можно созывать собрания собственников через онлайн оповещения. Если нет доступа к интернету — инициатор голосования должен предоставить распечатанный бюллетень.
В ближайшее время расширят функционал: введут звонок диспетчеру, доработают алгоритм по снятию показаний приборов учёта через фотографии. Сейчас данный функционал доступен только по ХВС и ГВС, его расширение ожидается в конце 2025 года.
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