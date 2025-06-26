Как приложение «Госуслуги Дом» может облегчить самарцам оплату ЖКХ

Ещё одна функция — коллективная заявка. К примеру, у всего подъезда или дома большие проблемы со стабильным снабжением воды. Если все собственники напишут заявку по подъезду, то статус заявки повысится, тем самым проблема решится быстрее. Для коллективной заявки достаточно двух-трёх собственников, им всем разом будут приходить уведомления о статусе заявки. Приложение фиксирует даты всех ответов и обращений, как коллективных, так и индивидуальных, и уйти от ответственности не получится.