День бесплатной юридической помощи пройдет 27 июня в Приморье: адреса

Как уточнили в ведомстве, к акции присоединятся специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека, краевой нотариальной палаты, управления Федеральной антимонопольной службы, а также практикующие юристы, адвокаты и студенты юридических клиник. В мероприятии примут участие более десяти муниципалитетов края.