День бесплатной юридической помощи пройдет 27 июня в Приморье: адреса

Консультации будут организованы в рамках Всероссийского дня оказания бесплатной юридической помощи, сообщили в региональном отделении «Ассоциации юристов России».
Как уточнили в ведомстве, к акции присоединятся специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека, краевой нотариальной палаты, управления Федеральной антимонопольной службы, а также практикующие юристы, адвокаты и студенты юридических клиник. В мероприятии примут участие более десяти муниципалитетов края.
Юридические консультации будут доступны жителям следующих городов и поселений: Владивосток, Артем, Уссурийск, Партизанск, Находка, Фокино, Кавалерово, Сибирцево и Чугуевка. Актуальные адреса и номера телефонов для предварительной записи опубликованы на официальных ресурсах организаторов.
«Практикующие юристы и адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, Приморской краевой нотариальной палаты, УФАС России ответят на вопросы граждан. Студенты юридической клиники при вузе помогут составить письменные документы правового характера», — сообщили в краевом отделении «Ассоциации юристов России».
Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь:
Согласно данным департамента по координации правоохранительной деятельности Приморья, консультации предоставляются в том числе следующим категориям граждан:
ветераны Великой Отечественной войны;дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;инвалиды I, II и III групп;недееспособные граждане;Герои Труда РФ, Герои Советского Союза и Герои РФ;усыновители и лица, желающие принять ребенка на воспитание;ветераны труда;члены семей военнослужащих, включая мобилизованных;родственники погибших и пропавших без вести в зоне проведения СВО.
Какие виды правовой помощи предоставляются:
Граждане смогут получить сразу несколько услуг в зависимости от их запроса. Среди них:
устные и письменные юридические консультации;помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других правовых документов;оформление процессуальных документов для судов общей юрисдикции и мировых судей, включая апелляционные жалобы.
Перечень специалистов, участвующих в акции, размещен на сайте адвокатской палаты Приморского края и странице регионального департамента по координации правоохранительной деятельности. Организаторы обращают внимание приморцев на необходимость предварительной записи по телефону.