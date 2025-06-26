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В Новосибирске опубликована программа мероприятий на День города 29 июня

29 июня Новосибирск отметит 132-й день рождения под девизом «Мой Новосибирск меняется!».

Источник: Сиб.фм

29 июня Новосибирск отметит 132-й день рождения под девизом «Мой Новосибирск меняется!».

Как сообщает пресс-служба Городской дирекции творческих программ, главной площадкой станет Михайловская набережная, где с самого утра начнётся насыщенная праздничная программа: зарядка на свежем воздухе, официальное открытие с участием певицы Анны Трубецкой, выступления артистов и танцевальные батлы с мастер-классом от хореографа Софы Стар.

Программа на Михайловской набережной.

10:00 — зарядка на свежем воздухе;

12:00 — официальное открытие, музыкальный гость: певица Анна Трубецкая из Беларуси;

13:00 — выступление любимых артистов города и новые имена;

16:30 — проект «Город танцует», для всех желающих мастер-класс проведет звезда ТНТ Софа Стар;

18:30 — творческая программа, где новосибирцы исполнят песни о Новосибирске;

18:30—19:30 — выступление творческих коллективов Новосибирска;

19:30—20:30 — выступление авторов собственных песен о родном городе;

20:30 — проект «Город поёт» (хор из 300 человек);

21:30 — розыгрыш электроавтомобиля от компании «TESLA_N»;

21:45 — хедлайнер праздника Тося Чайкина.

Проект «День города на Красном» — масштабный городской мюзикл под открытым небом.

Действие первое. Парад городского транспорта и спецтехники.

В 13:00 по Красному проспекту, от улицы Спартака до Орджоникидзе, пройдет парад городской спецтехники: автобусы, уборочные машины, доставки, автомобили МЧС, полиции, скорой.

Действие второе: Театральный разъезд.

С 13:30 до 18:00 пройдут театральные перфомансы от артистов НОВАТа, Театра Афанасьева, актеров Красного Факела и других театров. Закончится действие выступлением Новосибирского городского духового оркестра под руководством Игоря Зугрова оркестра в 17:00.

Действие третье: Праздник детства в центре города.

В Первомайском сквере с 13:00 до 18:00 развернется семейная программа, посвященная нашему любимому городу. Вы сможете увидеть, как менялся Новосибирск за свои 132 года.

Действие четвертое: Музыка у камерного зала филармонии.

На ступенях Камерного зала филармонии, с 14:00 до 15:00 выступят солисты Биг Бэнда под управлением Владимира Толкачева.

Действие пятое: Я поведу тебя в музей.

В 15:00 на крыльце ЦК-19 можно будет увидеть, как рождаются яркие уличные картины, а в 17:00 посетить арт-медитацию. Вход свободный.

Краеведческий музей проведет экскурсии по цене входного билета:

13:00 и 15:00 — Экскурсия «Ново-Николаевск — Новосибирск. 1893−1926 гг.»;

16:00 — Экскурсия по выставке «Искусство победителей»;

14:00 — Экскурсия по выставке «Поэт и царь»;

16:00 — Экскурсия «Оленеводы севера Сибири».

Действие шестое: Сибирская мода.

В концертном комплексе им. В. Маяковского пройдет программа, посвященная современной моде и ее истории.

14:00 — Начало модной экскурсии у КК им. Маяковского;

14:30 — Костюмированный показ от Студии исторического и ирландского танца «Медиваль» и ретро показ моды СССР из личной коллекции Анастасии Близнюк;

15:00 — Детский показ сибирских брендов;

15:30 — Мастер-класс по дефиле для детей от модельной школы N.K. Models;

16:00 — Взрослый показ с комментариями от стилиста Натальи Дороховой;

17:00 — Взрослый показ с комментариями от стилиста Анны Ладан;

17:30 — Флешмоб «Проект в красных платьях».

Конец мюзикла в 18:00.

Возрастное ограничение: 0+.