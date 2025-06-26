В Новосибирске опубликована программа мероприятий на День города 29 июня

29 июня Новосибирск отметит 132-й день рождения под девизом «Мой Новосибирск меняется!».
Как сообщает пресс-служба Городской дирекции творческих программ, главной площадкой станет Михайловская набережная, где с самого утра начнётся насыщенная праздничная программа: зарядка на свежем воздухе, официальное открытие с участием певицы Анны Трубецкой, выступления артистов и танцевальные батлы с мастер-классом от хореографа Софы Стар.
Программа на Михайловской набережной.
10:00 — зарядка на свежем воздухе;
12:00 — официальное открытие, музыкальный гость: певица Анна Трубецкая из Беларуси;
13:00 — выступление любимых артистов города и новые имена;
16:30 — проект «Город танцует», для всех желающих мастер-класс проведет звезда ТНТ Софа Стар;
18:30 — творческая программа, где новосибирцы исполнят песни о Новосибирске;
20:30 — проект «Город поёт» (хор из 300 человек);
21:30 — розыгрыш электроавтомобиля от компании «TESLA_N»;
21:45 — хедлайнер праздника Тося Чайкина.
Проект «День города на Красном» — масштабный городской мюзикл под открытым небом.
Действие первое. Парад городского транспорта и спецтехники.
Действие второе: Театральный разъезд.
С 13:30 до 18:00 пройдут театральные перфомансы от артистов НОВАТа, Театра Афанасьева, актеров Красного Факела и других театров. Закончится действие выступлением Новосибирского городского духового оркестра под руководством Игоря Зугрова оркестра в 17:00.
Действие третье: Праздник детства в центре города.
В Первомайском сквере с 13:00 до 18:00 развернется семейная программа, посвященная нашему любимому городу. Вы сможете увидеть, как менялся Новосибирск за свои 132 года.
Действие четвертое: Музыка у камерного зала филармонии.
На ступенях Камерного зала филармонии, с 14:00 до 15:00 выступят солисты Биг Бэнда под управлением Владимира Толкачева.
Действие пятое: Я поведу тебя в музей.
В 15:00 на крыльце ЦК-19 можно будет увидеть, как рождаются яркие уличные картины, а в 17:00 посетить арт-медитацию. Вход свободный.
Краеведческий музей проведет экскурсии по цене входного билета:
13:00 и 15:00 — Экскурсия «Ново-Николаевск — Новосибирск. 1893−1926 гг.»;
16:00 — Экскурсия по выставке «Искусство победителей»;
14:00 — Экскурсия по выставке «Поэт и царь»;
16:00 — Экскурсия «Оленеводы севера Сибири».
Действие шестое: Сибирская мода.
В концертном комплексе им. В. Маяковского пройдет программа, посвященная современной моде и ее истории.
14:00 — Начало модной экскурсии у КК им. Маяковского;
14:30 — Костюмированный показ от Студии исторического и ирландского танца «Медиваль» и ретро показ моды СССР из личной коллекции Анастасии Близнюк;
15:00 — Детский показ сибирских брендов;
15:30 — Мастер-класс по дефиле для детей от модельной школы N.K. Models;
16:00 — Взрослый показ с комментариями от стилиста Натальи Дороховой;
17:00 — Взрослый показ с комментариями от стилиста Анны Ладан;
17:30 — Флешмоб «Проект в красных платьях».
Конец мюзикла в 18:00.
Возрастное ограничение: 0+.