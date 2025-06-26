В Новосибирске опубликована программа мероприятий на День города 29 июня

Как сообщает пресс-служба Городской дирекции творческих программ, главной площадкой станет Михайловская набережная, где с самого утра начнётся насыщенная праздничная программа: зарядка на свежем воздухе, официальное открытие с участием певицы Анны Трубецкой, выступления артистов и танцевальные батлы с мастер-классом от хореографа Софы Стар.