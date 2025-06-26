Жителя Соликамска будут судить за жестокое обращение с животным и незаконное хранение взрывчатых веществ

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале в дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о том, что сосед застрелил его собаку.
Вечером фигурант отдыхал в своем частном доме. Его сну помешали лай и скулеж собаки. Рассердившись, мужчина достал пневматическую винтовку, открыл окно и выстрелил. Звуки прекратились.
Владелец собаки, просмотрев записи с камер видеонаблюдения на своем участке, понял, что сосед стал причиной гибели собаки, и обратился в полицию.
При осмотре дома злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли коробку, внутри которой было черное сыпучее вещество. Экспертиза показала, что это взрывчатое вещество метательного действия массой 10,1 г. Мужчина был задержан.
Теперь уголовное дело передано в суд.