Жителя Соликамска будут судить за жестокое обращение с животным и незаконное хранение взрывчатых веществ

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.