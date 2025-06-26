В Новосибирске разработали ИИ-систему для управления запасами на складах

Как отмечают авторы системы, ее преимущество в том, что она легко масштабируема и безопасна. Также она обладает высокой производительностью, поскольку обработка данных происходит менее чем за 5 секунд. Затраты на внедрение низкие — они составят около 160 тысяч рублей.