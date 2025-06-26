В Новосибирске разработали ИИ-систему для управления запасами на складах

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Систему управления запасами на складах на основе искусственного интеллекта (ИИ) разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Она позволяет за секунды обрабатывать данные о запасах и давать рекомендации по предотвращению простоев оборудования и сотрудников, сообщили в пресс-службе НГТУ.
В вузе пояснили, что применение ИИ-помощника актуально для ритейла, производственных предприятий и электронной коммерции. Продукт позволит решить проблему переизбытка запасов, который в разы увеличивает затраты на хранение, и ликвидировать дефицит — он, в свою очередь, вызывает простои и потерю выручки.
«Это многомодульный онлайн-сервис для компаний с облачной архитектурой для интегрирования с информационной системой с целью управления всеми основными бизнес-процессами компании в единой программной среде», — цитирует пресс-служба разработчика Никиту Чайку.
Как отмечают авторы системы, ее преимущество в том, что она легко масштабируема и безопасна. Также она обладает высокой производительностью, поскольку обработка данных происходит менее чем за 5 секунд. Затраты на внедрение низкие — они составят около 160 тысяч рублей.
В разработке авторы используют алгоритмы машинного обучения для прогнозирования спроса и интерфейс, который обеспечивает простоту и понятность для пользователя. Стоимость самой разработки составила почти 1 млн рублей, что, по оценкам авторов проекта, конкурентно для рынка складской логистики.