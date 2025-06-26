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На севере Омской области усопших умудрялись хоронить без похоронщиков

Похоронная служба будет создана по суду.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском районе Омской области в судебном порядке будет создана специализированная похоронная служба. Ее создания добилась прокуратура.

Ранее с погребением усопших большереченцы как-то справлялись без этой структуры. Прокуратура решила, что это является нарушением законодательства о погребении в деятельности местного муниципалитета, и обратилась в суд с соответствующим иском.

Фемида обязала местные власти специализированную похоронную службу создать. Решение суда вступило в законную силу.