На севере Омской области усопших умудрялись хоронить без похоронщиков

В Большереченском районе Омской области в судебном порядке будет создана специализированная похоронная служба. Ее создания добилась прокуратура.
Ранее с погребением усопших большереченцы как-то справлялись без этой структуры. Прокуратура решила, что это является нарушением законодательства о погребении в деятельности местного муниципалитета, и обратилась в суд с соответствующим иском.
Фемида обязала местные власти специализированную похоронную службу создать. Решение суда вступило в законную силу.