Заболеваемость кишечными инфекциями выросла в Хабаровском крае

Эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае остается напряженной. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла по сравнению с обычным уровнем. В Ванинском районе зарегистрирован завозной случай кори, но болезнь не распространилась. Активен клещевой сезон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровском крае зафиксирован рост острых кишечных инфекций, который на 14% превышает средние многолетние показатели. В основном болеют вирусными кишечными инфекциями. Групповых вспышек в детских коллективах не было.
Энтеровирусная инфекция продолжается, спорадические случаи регистрируют преимущественно в Хабаровске.
В Ванинском районе выявлен завозной случай кори. Власти быстро провели профилактические меры — заболевание не распространилось.
Сезон клещей в полном разгаре: с начала года в медучреждения обратилось больше шести тысяч человек — это на 23% больше обычного. Однако на прошлой неделе наблюдалось снижение активности клещей — число пострадавших уменьшилось на 26%. До 30% клещей в крае заражены боррелиозом.
Для борьбы с вредителями обработано почти 1,9 тысячи гектаров территории, в том числе в Хабаровске и соседних районах. Контроль над ситуацией продолжается.