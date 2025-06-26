Заболеваемость кишечными инфекциями выросла в Хабаровском крае

Сезон клещей в полном разгаре: с начала года в медучреждения обратилось больше шести тысяч человек — это на 23% больше обычного. Однако на прошлой неделе наблюдалось снижение активности клещей — число пострадавших уменьшилось на 26%. До 30% клещей в крае заражены боррелиозом.