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Бывшего главу Мишкинского района Башкирии Павла Трапезникова назначили руководить Бирским районом

Экс-руководитель Мишкинского района Башкирии возглавил Бирский район.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 июня, в Башкирии на заседании совета Бирского района принято решение о назначении Павла Трапезникова временно исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета. Соответствующее распоряжение, как сообщает пресс-служба муниципалитета, вступает в силу с завтрашнего дня.

Трапезников начинал карьеру в правоохранительных и финансовых структурах, включая службу судебных приставов, налоговые органы и банковский сектор. С 2018 года работал в администрации Бирского района, занимая должности заместителя главы по экономическим вопросам. Последние шесть лет (2019−2025 годы) возглавлял администрацию соседнего Мишкинского района.

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