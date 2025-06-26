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Таможня предупредила о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля

Белорусская таможня заявила о трудностях с пересечением границы Литвы на месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном таможенном комитете предупредили о трудностях при пересечении белорусско-литовской границе.

Так, в ГТК сообщили, что с 26 июня по 30 июля 2025-го года в погранпункте «Бенякони» («Шальчининкай» с литовской стороны) начнут ремонтировать дорожное покрытие на выезд из Беларуси.

Ремонт дороги может вызвать трудности для транспорта, который выезжает с территории Беларуси.

— Движение транспортных средств будет организовано через полосу встречного движения по въездному направлению по указателям, — уточнили в пресс-службе.

Ранее таможня Беларуси сказала о проблеме на границе с Польшей и очереди на двое суток.

Между тем в МВД сказали, что одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы: «Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы».