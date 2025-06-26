Таможня предупредила о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля

В Государственном таможенном комитете предупредили о трудностях при пересечении белорусско-литовской границе.
Так, в ГТК сообщили, что с 26 июня по 30 июля 2025-го года в погранпункте «Бенякони» («Шальчининкай» с литовской стороны) начнут ремонтировать дорожное покрытие на выезд из Беларуси.
Ремонт дороги может вызвать трудности для транспорта, который выезжает с территории Беларуси.
— Движение транспортных средств будет организовано через полосу встречного движения по въездному направлению по указателям, — уточнили в пресс-службе.
Ранее таможня Беларуси сказала о проблеме на границе с Польшей и очереди на двое суток.
Между тем в МВД сказали, что одиннадцати задержанным за вымогательства белорусам грозит по 15 лет тюрьмы: «Угрожая записью в книге жалоб, продавали курсы».