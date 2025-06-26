Босой омич угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

Сегодня, 26 июня, телеграм-канал «Омская полиция» сообщил о курьезном угоне автомобиля на улице Химиков. Правонарушение совершил выпивший омич без обуви, решивший не идти в соседний квартал босиком.
Пострадавшим от рук автоугонщика стал житель Москаленского района, приехавший к дочери на улицу Химиков. Хозяин автомобиля переносил в квартиру дочери вещи, и для удобства не закрыл свой «Фольксваген Поло». Этим воспользовался босоногий прохожий, находившийся на тот момент в состоянии опьянения. Он сначала откатил автомобиль подальше от места его стоянки, а после неторопливо исследовав авто, нашел ключи зажигания и поехал в соседний квартал к своему дому.
Не нашедший своего автомобиля житель Москаленок вызвал полицию, которая быстро задержала босоногого угонщика по месту его жительства — в соседнем квартале. Машину изъяли, а на правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Теперь любитель прокатится на чужом автомобиле может получить реальный срок — до трех лет лишения свободы, или солидный штраф в размере до 120 тысяч рублей.