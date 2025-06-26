Босой омич угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

Пострадавшим от рук автоугонщика стал житель Москаленского района, приехавший к дочери на улицу Химиков. Хозяин автомобиля переносил в квартиру дочери вещи, и для удобства не закрыл свой «Фольксваген Поло». Этим воспользовался босоногий прохожий, находившийся на тот момент в состоянии опьянения. Он сначала откатил автомобиль подальше от места его стоянки, а после неторопливо исследовав авто, нашел ключи зажигания и поехал в соседний квартал к своему дому.