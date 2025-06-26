Улицу Кирова в Уфе частично перекроют на три месяца

В Уфе на три месяца частично перекроют улицу Кирова. Как сообщает пресс-служба «Уфаводоканала», с 21 июня по 30 сентября 2025 года будут перекрыты:
две полосы проезжей части по нечетной и одна полоса по четной сторонам ул. Кирова на пересечении с ул. Цюрупы (с 21 июня по 30 сентября); три полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе ул. Ленина, 56; две полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе дома № 15; две полосы по нечетной стороне ул. Кирова на пересечении с ул. Крупской; по одной полосе по нечетной и четной сторонам ул. Кирова в районе дома № 31 (с 26 июня по 1 августа); две полосы по нечетной стороне ул. Кирова в районе дома № 37; две полосы по четной стороне ул. Кирова в районе дома № 40/1; по две полосы по четной и нечетной сторонам ул. Кирова в районе домов №№ 39 и 41; две полосы по четной стороне ул. Кирова в районе ул. Худайбердина, 28, к. 1 (с 2 августа по 15 сентября).
«В Уфе ежегодно появляются новые объекты, увеличивая нагрузку на системы водопроводно-канализационного хозяйства. Некоторые коммуникации водоснабжения и водоотведения, особенно в исторической части города, построены более 60 лет назад и не подвергались серьезному капитальному ремонту. Поэтому регулярно происходят коммунальные аварии. Работы будут проведены в рамках реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Главная его задача — улучшать условия жизни людей и связность территорий страны. Одной из инициатив нацпроекта является именно модернизация коммунальной инфраструктуры, — объяснили в “Уфаводоканале”. — Ремонт позволит нарастить мощность, повысить надежность систем водоканала, снизить аварийность и износ сетей. А главное — будут созданы более комфортные условия для потребителей».
Городские службы просят уфимцев и гостей столицы отнестись с пониманием к ограничениям и заранее планировать свои поездки.
Как информировал «Башинформ», в Уфе перекроют съезд с улицы Атнабаева на автодорогу «Уфа — Аэропорт».