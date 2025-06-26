Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Енисее локализовали разлив топлива после аварии с теплоходом

Специалистам МЧС удалось успешно локализовать разлив топлива, произошедший в результате аварии с теплоходом на реке Енисей.

Специалистам МЧС удалось успешно локализовать разлив топлива, произошедший в результате аварии с теплоходом на реке Енисей. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

Специалисты МЧС сообщили, что им удалось успешно локализовать разлив топлива, который произошел в результате аварии с теплоходом на реке Енисей. Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских отметил в своем Telegram-канале, что им удалось предотвратить дальнейшее загрязнение водоемов. Он добавил, что незначительные масляные пятна улавливались и обрабатывались с помощью сорбентов.

По его словам, спасатели установили дополнительные 120 метров боновых заграждений и осуществляли постоянный мониторинг зоны разлива, а также обработку с использованием сорбента. В настоящее время на месте происшествия работают около 150 специалистов и задействовано 52 единицы специальной техники.

Кроме того, спасатели восстановили плавучесть теплохода и готовятся к его транспортировке на место ремонта.