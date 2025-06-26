На Енисее локализовали разлив топлива после аварии с теплоходом

Специалистам МЧС удалось успешно локализовать разлив топлива, произошедший в результате аварии с теплоходом на реке Енисей. Об этом сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских в своем Telegram-канале.
Специалисты МЧС сообщили, что им удалось успешно локализовать разлив топлива, который произошел в результате аварии с теплоходом на реке Енисей. Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских отметил в своем Telegram-канале, что им удалось предотвратить дальнейшее загрязнение водоемов. Он добавил, что незначительные масляные пятна улавливались и обрабатывались с помощью сорбентов.
По его словам, спасатели установили дополнительные 120 метров боновых заграждений и осуществляли постоянный мониторинг зоны разлива, а также обработку с использованием сорбента. В настоящее время на месте происшествия работают около 150 специалистов и задействовано 52 единицы специальной техники.
Кроме того, спасатели восстановили плавучесть теплохода и готовятся к его транспортировке на место ремонта.