На Енисее локализовали разлив топлива после аварии с теплоходом

Специалисты МЧС сообщили, что им удалось успешно локализовать разлив топлива, который произошел в результате аварии с теплоходом на реке Енисей. Глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских отметил в своем Telegram-канале, что им удалось предотвратить дальнейшее загрязнение водоемов. Он добавил, что незначительные масляные пятна улавливались и обрабатывались с помощью сорбентов.