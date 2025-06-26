БЖД объявила про 31 дополнительный поезд на большие выходные в июле 2025. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В сообщении сказано, что в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока в период больших выходных, БЖД приняла решение со 2 по 7 июля назначить 31 дополнительный поезд в межрегиональном и международном сообщениях.
В пресс-службе уточнили, что в межрегиональном сообщении будет курсировать 21 дополнительный поезд по наиболее востребованным у пассажиров направлениям. Это Минск -Могилев, Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Пинск.
Кроме того, в международном сообщении вместе с Российской железной дорогой было назначено 10 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам Минск — Санкт-Петербург, Брест — Санкт-Петербург, Минск — Москва.
Ранее МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.
Тем временем таможня предупредила о трудностях с выездом из Беларуси в Литву до конца июля.
А еще ГПК сделал важное заявление в связи с пересечением белорусско-польской границы.