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БЖД объявила про 31 дополнительный поезд на большие выходные в июле 2025

БЖД назначила 31 дополнительный поезд на период больших выходных в июле в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

БЖД объявила про 31 дополнительный поезд на большие выходные в июле 2025. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В сообщении сказано, что в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока в период больших выходных, БЖД приняла решение со 2 по 7 июля назначить 31 дополнительный поезд в межрегиональном и международном сообщениях.

В пресс-службе уточнили, что в межрегиональном сообщении будет курсировать 21 дополнительный поезд по наиболее востребованным у пассажиров направлениям. Это Минск -Могилев, Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Пинск.

Кроме того, в международном сообщении вместе с Российской железной дорогой было назначено 10 дополнительных поездов для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам Минск — Санкт-Петербург, Брест — Санкт-Петербург, Минск — Москва.

Ранее МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.

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А еще ГПК сделал важное заявление в связи с пересечением белорусско-польской границы.